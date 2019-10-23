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Великобритания

"Брексит": новая отсрочка или новые внеочередные выборы?

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 Елена Караева 
"Брексит": новая отсрочка или новые внеочередные выборы?
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Новый виток неопределенности, окружающей дату развода Соединенного Королевства с ЕС и сам выход Британии из Евросоюза.

Реагируя на результат второго голосования в Палате общин, который сделал практически нереализуемой ратификацию соглашения о "брексите" в установленный законопроектом срок, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что он будет рекомендовать главам стран-членов ЕС вновь отодвинуть дату выхода - пока это 31-е октября.

Правительству Бориса Джонсона удалось добиться принятия соглашения в Палате общин, но последующее голосование по поводу графика утверждения положений сделки отбросило все планы премьера назад.

Утром в среду появилась информация, что если ЕС продлит "брексит" еще раз, главе кабинета не останется ничего другого, как объявить о проведении внеочередных всеобщих выборов.

Мне предстоят переговоры с ЕС, с главами государств стран-членов, я хочу выяснить, что они намерены делать в этой ситуации.
Борис Джонсон
премьер-министр Соединенного Королевства

Вот что он сообщил парламентариям: "Пока не будет согласованного решения лидеров всех 27-ми стран о продлении или непродлении даты "брексита", мы приостаналиваем работу над законопроектом".

Фото Рейтер
Борис Джонсон сохраняет боевитый настройФото Рейтер

Это заявление вызвало сарказм со стороны главного политического оппонента Джонсона, лидера лейбористов Джереми Корбина.

Премьер-министр сам себя посадил в эту лужу. Я делаю ему новое предложение: давайте уже начнем работать вместе.
Джереми Корбин
лидер Лейбористской партии

"Мы можем выработать согласованный график выхода. Ведь в любом случае будут вноситься поправки и замечания к правительственному проекту соглашения", - добавил лидер парламентской оппозиции.

Фото Рейтер
Джереми Корбин делает Борису Джонсону новое предложениеФото Рейтер

Депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Йэн Блэкфорд назвал результаты второго голосования "новым унизительным поражением Джонсона" и заметил, что премьера об этом уже предупреждали: "Отправляйтесь же наконец в Брюссель, отправляйтесь туда немедленно, выполняйте там все полученным вами от парламента инструкции и не пытайтесь больше нас переиграть на этом поле".

Фото Рейтер
Йэн Блэкфорд наставляет премьер-министр Джонсона выполнить все инструкции парламентаФото Рейтер

Находившийся накануне в Страсбурге на заседании Европарламента Туск заявил, что сделает все возможное и невозможное, чтобы избежать "жесткого брексита".

Оптимисты между тем замечают, что есть и третий вариант - вообще не ограничивать Британию точной датой развода, обозначив лишь максимальный срок, за который должны быть завершены все юридические формальности.

Сам Джонсон говорит, что несмотря на все сопротивление, пока его планы вывести Британию из ЕС любым способом 31-го октября, сохраняют актуальность.

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