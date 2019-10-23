"Брексит": новая отсрочка или новые внеочередные выборы?

Новый виток неопределенности, окружающей дату развода Соединенного Королевства с ЕС и сам выход Британии из Евросоюза.
Реагируя на результат второго голосования в Палате общин, который сделал практически нереализуемой ратификацию соглашения о "брексите" в установленный законопроектом срок, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что он будет рекомендовать главам стран-членов ЕС вновь отодвинуть дату выхода - пока это 31-е октября.
Правительству Бориса Джонсона удалось добиться принятия соглашения в Палате общин, но последующее голосование по поводу графика утверждения положений сделки отбросило все планы премьера назад.
Утром в среду появилась информация, что если ЕС продлит "брексит" еще раз, главе кабинета не останется ничего другого, как объявить о проведении внеочередных всеобщих выборов.
Вот что он сообщил парламентариям: "Пока не будет согласованного решения лидеров всех 27-ми стран о продлении или непродлении даты "брексита", мы приостаналиваем работу над законопроектом".
Это заявление вызвало сарказм со стороны главного политического оппонента Джонсона, лидера лейбористов Джереми Корбина.
"Мы можем выработать согласованный график выхода. Ведь в любом случае будут вноситься поправки и замечания к правительственному проекту соглашения", - добавил лидер парламентской оппозиции.
Депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Йэн Блэкфорд назвал результаты второго голосования "новым унизительным поражением Джонсона" и заметил, что премьера об этом уже предупреждали: "Отправляйтесь же наконец в Брюссель, отправляйтесь туда немедленно, выполняйте там все полученным вами от парламента инструкции и не пытайтесь больше нас переиграть на этом поле".
Находившийся накануне в Страсбурге на заседании Европарламента Туск заявил, что сделает все возможное и невозможное, чтобы избежать "жесткого брексита".
Оптимисты между тем замечают, что есть и третий вариант - вообще не ограничивать Британию точной датой развода, обозначив лишь максимальный срок, за который должны быть завершены все юридические формальности.
Сам Джонсон говорит, что несмотря на все сопротивление, пока его планы вывести Британию из ЕС любым способом 31-го октября, сохраняют актуальность.