Сто тысяч пропавших эпохи Франко

На фоне дебатов о перезахоронении Франсиско Франко, тысячи испанцев пытаются найти и достойно захоронить родных, казнённых во время его правления.

Кармен Эрас нашла останки своего родственника спустя несколько десятилетий после его гибели. Двоюродный брат её матери, Адольфо Моралес, стал одной из жертв эпохи:

«Он был членом Союза социалистической молодёжи. Ему было всего 26, когда он принял участие в восстании и его арестовали и бросили в тюрьму. Спустя какое-то время его вывезли в городок неподалёку от тюрьмы и там расстреляли. Вот и всё», — рассказывает Кармен.

Историки оценивают число пропавших без вести в эпоху Франко в 100 тысяч человек. В министерстве юстиции полагают, что лишь четверть этих захоронений вообще возможно найти.

Эти карты, например, не обновлялись уже несколько лет: у общественных организаций, которые занимаются поиском могил, попросту не хватает средств. За это время многие захоронения исчезнут без следа.

«Память и достоинство» — одна из таких ассоциаций, получившая национальную награду в области защиты прав человека. Испанский Закон об исторической памяти, предписывающий «дефранкизацию» общества, предполагает и финансирование поисковых организаций. Но учитывая масштабы и давность, работа всё равно непростая.

Красный — тела эксгумированы; жёлтый — тела перенесены в «Долину павших» Euronews

Зелёный — невскрытые захоронения; белый — исчезнувшие захоронения Euronews

Иван Апарисио, «Память и достоинство»:

«Как правило, люди приходят к нам, имея весьма приблизительное представление о судьбе пропавших родных. У нас есть чёткая схема работы, в которую вовлечено множество людей. Поиски могут занять годы: это работа в архивах, опросы людей, выезды на места, поиски захоронений, наконец эксгумация».

Сейчас Кармен ждёт результата сравнения ДНК, чтобы подтвердить, что найденные останки действительно принадлежат её двоюродному дяде. Его поиски привели к обнаружению ещё трёх тел — пока неопознанных.

Кармен Эрас:

«С одной стороны, я очень счастлива, что нашла своего родственника, что теперь могу достойно похоронить его. С другой стороны — очень печально, и даже злость берёт из-за того, что по всей стране до сих пор остаются тысячи безымянных могил, тысячи тел остаются без подобающего погребения».

Но дело не только в том, чтобы найти прах погибших. Похороненные в массовых могилах были осуждены франкистскими судами в полном соответствии с законами того времени. И многие из этих приговоров пока никто не отменял. Так что формально убитые десятилетия назад люди остаются преступниками, и родственникам только предстоит заняться их реабилитацией.