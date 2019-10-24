Перелет в Южную Африку

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России, проведя в полете более 13 часов и дозаправившись в воздухе, совершили посадку в Южной Африке, на аэродроме Ватерклоф. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Ракетоносцы прибыли на африканский континент в составе авиагруппы, куда входят также Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

Визит авиагруппы произошел в момент проведения саммита Россия-Африка, проходящего в Сочи. Повестка дня форума позволяет предположить, что спектр интересов Москвы на континенте достаточно широк. Официально же целью визита называют военное сотрудничество между РФ и ЮАР.