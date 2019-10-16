Россия в роли посредника

Российская военная полиция провела первое патрулирование в сирийском Манбидже. Сообщается, что объезд территории, по которой проходит линия соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск, занял около трех часов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова выступить посредником между Дамаском и Анкарой для содействия диалогу.

Россия будет и далее действовать строго в русле международного права, резолюций Совбеза ООН, поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействию между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе Сергей Лавров Министр иностранных дел России

В октябре президент Турции может посетить Россию. О подготовке визита Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора. Сергей Лавров сообщил, что основной темой переговоров будет ситуация в Сирии, в частности обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии.