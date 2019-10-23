«Россия возвращается в Африку»

В Сочи открывается саммит и экономический форум Россия-Африка. Это крупнейшее подобное событие в современной российской истории: в нём принимают участие представители всех 54 стран континента и восьми межгосударственных объединений и организаций, причём 43 страны представлены главами государств. Общее число делегатов, по словам организаторов, около 10 тысяч человек. Встречи продлятся два дня.

СМИ называют саммит «возвращением России в Африку». После распада советского Союза Москва не играла на континенте заметной экономической и политической роли, за исключение экспорта оружия: в этой области Россия занимает одно из ведущих мест, например в странах севернее Сахары заполняя примерно половину рынка.

В прошлом году году общий торговый оборот между Россией и странами Африки составил 20 миллиардов долларов — в десять раз меньше, чем у Китая. Российское руководство намерено исправить эту ситуацию.

По словам Владимира Путина, Москва готовится «не к „переделу“ богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой».