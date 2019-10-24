Макрон предлагает Бретона

Бывший министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон может стать новым еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка. Его кандидатуру на этот пост предложил президент страны Эммануэль Макрон вместо отклоненной Европарламентом Сильви Гулар.

Сейчас 64-летний Бретон занимает должность генерального директора Atos, одной из ведущих мировых IT-корпораций. Он возглавлял министерство экономики и финансов Франции с 2005 по 2007 годы, а также преподавал в Гарвардской школе бизнеса.

Европарламент отклонил кандидатуру Сильви Гулар 10 октября из-за подозрений в наличии "конфликта интересов". Когда Гулар была евродепутатом, она сотрудничала с американским аналитическим центром, что не разрешено. Кроме того, власти Франции и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством подозревали Гулар в злоупотреблении средствами ЕС.

Президент Макрон тогда не мог скрыть своего разочарования. Это был первый случай, когда депутаты отклонили кандидатуру, предложенную Францией, одной из стран-основательниц Евросоюза.

Из-за отказа утвердить Гулар и еще двух кандидатов начало работы нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен перенесено с 1 ноября на 1 декабря.