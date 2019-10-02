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Брюссельское бюро

Еврокомиссары не убедили депутатов

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 Андрей Бекетов 
Еврокомиссары не убедили депутатов
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На трехчасовых слушаниях в Европарламенте во вторник Януш Войцеховский не смог убедительно обосновать своё назначение на пост еврокомиссара по сельскому хозяйству. Поляк мучительно подбирал слова на английском, мялся и безуспешно пытался прояснять некоторые аспекты своей программы.

Чтобы удостовериться в его профпригодности, депутаты отправили ему письменные вопросы. Если ответы не будут исчерпывающими, Войцеховскому назначат ещё одно, полуторачасовое собеседование.

Неубедительной была в профильном парламентском комитете и кандидат в еврокомиссары по внутренним делам Улва Юханссон. Один правоцентрист сравнил министра занятости Швеции с заезженной пластинкой, потому что она постоянно возвращалась к заранее продуманным ответам.

Ей тоже дали домашнее задание для подготовки к дополнительным слушаниям. Юханссон должна курировать, среди прочего, миграционную политику, но депутаты так и не узнали подробности её планов.

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