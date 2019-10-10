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Брюссельское бюро

Евродепутаты отвергли кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара

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Евродепутаты отвергли кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара
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Евродепутаты отвергли кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам промышленной политики и цифрового рынка. Администрация Эммануэля Макрона заявила, что Гулар стала жертвой "политической игры", добавив, что президент Франции обсудит происходящее с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Одной из причин отказа Европарламент называет подозрения в растрате ею государственных средств и высокооплачиваемой работе на американское аналитическое агентство. Гулар отрицает свою вину, называя обвинения "ошибкой отдела кадров".

Гулар, кандидатуру на еврокомиссарский пост которой выдвинул Макрон, занимает должность заместителя управляющего Банком Франции и специализируется на экономике и европейских делах. С 2009 она была депутатом Европарламента, пока в 2017 ее не назначили министром обороны Франции.

Через год она была вынуждена покинуть свой пост в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников. Гулар - третий претендент на вхождение в состав Еврокомиссии, отклоненный Европарламентом. Ранее аналогичная участь постигла представителей Венгрии и Румынии.

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