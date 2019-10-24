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Марио Драги подвел итоги

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 Михаил Саленков 
Марио Драги подвел итоги
Авторское право
ΑΠΕ-ΜΠΕ - ARMANDO BABANI
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Европейский центральный банк не стал менять денежно-кредитную политику, по итогам состоявшегося в четверг заседания. Оно стало последним для Марио Драги в качестве президента ЕЦБ.

Глава центробанка подвел итоги своего правления и дал оценку состоянию экономики еврозоны.

Марио Драги, президент ЕЦБ: "Замедление экономического роста главным образом отражает слабость международной торговли на фоне сохраняющейся неопределенности в мире, которая оказывает влияние на производственный сектор еврозоны и сдерживает рост инвестиций".

В этот раз Драги было задано больше личных вопросов. В частности, журналистов интересовали его планы после ухода с должности главы ЕЦБ. Будет ли он баллотироваться на пост президента Италии?

Марио Драги, президент ЕЦБ: 'Что касается того, чем я буду заниматься дальше, как я уже говорил, вам лучше спросить об этом мою жену. Она знает больше, я думаю".

Первого ноября Марио Драги в должности президента ЕЦБ сменит Кристин Лагард.