Драги: «Решение будет найдено»

Ситуация вокруг бюджета Италии стала главной темой пресс-конференции главы Евроцентробанка Марио Драги. Итальянский экономист настойчиво просил собравшихся вернуться к общеевропейским вопросам, но журналисты столь же настойчиво интересовались ситуацией на родине Драги:

«Я лично — это только моё мнение, так к нему и относитесь — я уверен, что соглашение будет найдено».

Накануне Еврокомиссия дала Риму три недели на пересмотр проекта бюджета на следующий год. В Брюсселе уверены, что главной целью Италии сейчас должно стать погашение госдолга — второго по размеру после Греции.

«В задачи сотрудников Центробанка не входит быть посредниками. Я не знаю ничего такого, чего не знали бы вы. Но я полагаю, что в конце концов речь идёт о здравом смысле, понимании того, что будет лучше для страны, интересов общества и семей, и руководители партий сумеют достичь соглашения», — отметил Драги.

Ранее он заявлял, что происходящее сейчас в Италии не окажет существенного влияния на европейские рынки. В то же время он предостерегал правительство страны от необдуманных шагов и заявлял, что Рим может лишиться поддержки со стороны ЕЦБ.