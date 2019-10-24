Марио Драги: 8 лет во главе ЕЦБ

Период, когда Марио Драги был главой Европейского центрального банка, можно было бы описать одной его фразой:

– Европейский центральный банк готов сделать всё, что потребуется для сохранения евро, и поверьте мне, этого будет достаточно.

«Всё, что потребуется». Такое неожиданное обещание Марио Драги сделал на конференции в Лондоне летом 2012 года, через несколько месяцев после того, как стал председателем ЕЦБ. Именно этим он запомнится. В самый разгар кризиса суверенного долга еврозоны он сумел покончить с опасениями, связанными с возможным распадом еврозоны, и изменил курс Европейского Центробанка.

Спустя несколько недель после этого выступления ЕЦБ объявил о программе скупки облигаций, расширившей арсенал средств регулирующего органа. Не все были согласны с его методами. Критики утверждали, что действия Драги вышли далеко за рамки мандата ЕЦБ. Но по прошествии лет трудно отрицать, что обещание Драги сделать «всё, что потребуется» стало поворотным моментом в кризисе еврозоны. Супер Марио – как его прозвали в Италии – сдержал своё обещание.

Поскольку Драги не отличается многословностью, каждый месяц в преддверии объявления очередного решения ЕЦБ, пользователи Твитера пытались предугадать, какой на нём будет галстук. Используя хэштег #DraghiTieGuesses, журналисты и аналитики рассматривали цвет галстука председателя ЕЦБ в качестве экономического индикатора.

В том же памятном выступлении 2012 года Драги сказал: «Евро похож на шмеля. Это загадка природы, потому что он не должен летать, но летает». С 1 ноября обеспечивать этот полёт предстоит Кристин Лагард.