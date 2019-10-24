Россия и Африка договорились. По итогам 2-х дневного саммита и экономического форума, завершившегося в четверг в Сочи, были подписаны около 50 соглашений на сумму почти в 125 миллиардов долларов.

По оценке президента России Владимира Путина, встреча была "деловой, но в то же время очень дружественной". Было принято решение о проведении регулярных саммитов России и стран Африки.

Президент России Владимир Путин:

"Результаты совместной работы отражены в итоговой декларации. В этом документе поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях - в политике, безопасности, в экономике и в научно-технической, культурно-гуманитарных сферах. Чтобы придать регулярный, системный характер взаимодействия между нашими государствами, по предложению наших африканских друзей, на саммите было принято решение о создании нового диалогового механизма – форума партнерства Россия-Африка".

Что касается сферы экономики, российский лидер отметил, что уже в ближайшие годы товарооборот с Африкой может достичь $40 млрд, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Всего же саммит Россия-Африка собрал рекордное количество глав и правительств африканских стран, в нём приняли участие все 54 государства континента, а также восемь межгосударственных объединений и организаций.