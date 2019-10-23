Салман Хан: "Дотянуться до каждого"

Салман или "Сал" Хан - гик, преподаватель и предприниматель. Он основал Академию Хана, бесплатную онлайн платформу для обучения и некоммерческую организацию. Салман Хан стал обладателем Премии принцессы Астурийской 2019 года за международное сотрудничество.

Он рассказал о будущем образования в интервью нашему каналу.

euronews: "Господин Хан, почему вы создали онлайн-систему образования?"

Салман Хан: "Ну, это началось случайно. Я занимался репетиторством с моими родственниками, об этом поползли слухи, так что репетиторство расширилось и у меня появилось больше учеников. Мой первоначальный опыт был в области программного обеспечения, поэтому я начал писать и создавать программы для них, а потом мои друзья начали снимать видео, чтобы помочь. Эти видео были публичными, потом они становились очень популярными.

Если вернуться на несколько лет назад, увидишь, что их использовали по сто тысяч человек. Для меня это была просто подработка, даже просто сторонний проект, но в какой-то момент я сказал себе: "Я хочу заниматься этим в полную силу". И я подумал, что из этого можно создать компанию. Я жил в Кремниевой долине, было много венчурных инвесторов, которые были заинтересованы в том, чтобы вложить в это деньги".

euronews: "Не кажется ли вам, что общее образование не должно быть бизнесом или эти две вещи могут сосуществовать?"

Салман Хан: "Знаете, раньше я работал в сфере финансов, был аналитиком в хедж-фонде, который..."

euronews: "Я поэтому и задаю этот вопрос".

Салман Хан: "Что касается прибыли, которую можно получить, то знаете, я видел, как это происходит, я разговаривал с представителями компаний каждый день, видел, насколько структура собственности определяет, как будет действовать компания. Я даже помогал некоторым коммерческим образовательным компаниям и видел, что их мотивы иногда не соответствовали реальным потребностям студентов. Это нашло отклик во мне и я решил создать Академию Хана. Я думаю, что сфера образования и, вероятно, здравоохранения, это два пространства, где традиционные рыночные инструменты не приводят к лучшему результату.

Нам не нужен такой мир, в котором перед тем, как приступить к лечению истекающего кровью человека, проверяют его карманы на наличие денег. Точно так же мы не хотим мира, в котором у девочек и мальчиков, стремящихся учиться, сначала спрашивают о деньгах. Мы не хотим мира, в котором наши дети имеют гораздо больше привилегий, чем те дети, чьи родители не в состоянии их обеспечить. Это было нашей главной мотивацией".

euronews: "То есть ваш проект - это своего рода безопасное убежище, площадка для людей, которые нуждаются в данном случае в образовании".

Салман Хан: "Именно, образование - это наш спасательный круг. Образование позволяет человеку преодолеть любые жизненные обстоятельства, в которых он может оказаться, покрывать базовые потребности - питание, жилье, безопасность и так далее. Вам и мне повезло родиться там, где мы родились, но ведь мы могли родиться где-то еще. Но ведь мы можем сделать что-то для таких людей, чтобы они имели больше шансов или, по крайней мере, имели такую возможность.

Мы, конечно, не можем делать это за этих людей, но можем дать им доступ к возможностям, помочь им раскрыть свой потенциал. Кремниевая долина - это пример, где создается много богатства. Поэтому я всегда говорю своим друзьям, что нельзя забывать о культуре. Это богатство наделяет нас ответственностью - и не только позволяет создавать новые технологии и вещи, к которым все привыкли, как телефоны, например, - но и делать что-то, что действительно улучшает жизнь людей".

euronews: "Насколько я понимаю, Академия Хана, в основном концентрируется на науке, технике, математике, конечно. Единственная уступка, которую вы делаете гуманитарным наукам, это история, почему?"

Салман Хан: "Мы начинали с математики, именно с ней у моих двоюродных братьев возникли проблемы. В этой области у меня было много знаний и был большой спрос на обучение. Есть много студентов по всему миру, которые испытывают проблемы с математикой, и это сдерживает их. Так что с этого мы начали, затем стали заниматься наукой и, вы правы, - историей. Знаете, мы хотели бы заниматься такими предметами, как письмо и литература, и многими другими, но есть определенные вещи, которые мы можем делать хорошо, и есть такие, которые мы не можем делать так же хорошо.

Наше видение всегда было таким: мы постараемся сделать как можно больше на нашей платформе, а затем, надеюсь, студенты перейдут в физическую среду, в традиционную школу, в которой для них освободится время, чтобы они могли заниматься другими делами. Поэтому я надеюсь, что со временем мы сможем заняться и другими предметами, чтобы дополнить традиционные учебные заведения".

euronews: "Есть определенный страх перед искусственным интеллектом, роботами. Вы не думаете, что расширение гуманитарного образования - в области литературы, философии - может придать людям уверенности, укрепив их в мысли, что в любом случае человек по-прежнему важен и сможет управлять роботами, даже если те будут совершенными?"

Салман Хан:

"Да, безусловно, и я очень надеюсь, что так и будет по мере нашего продвижения вперед. Причина, по которой мы учимся, заключается не в том, чтобы просто получить работу. Наше общество кардинально меняется из-за искусственного интеллекта, из-за биотехнологий. Сейчас есть такие вещи, как короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами (CRISPR), и люди могут изменить человечество и генетический код. Так что это большие проблемы, это не просто технологии, это философские проблемы, и чтобы мы могли участвовать в жизни общества и помогать нашим лидерам принимать правильные решения, каждый должен быть информирован.

Мы должны выбрать адекватную философию и этику редактирования генома или использования искусственного интеллекта. Да, вам нужно немного разбираться в вычислениях, и да, вы должны немного понимать генетику. Но вам также нужно понять, о чем говорили великие философы. Что значит быть человеком? Насколько можно его изменить? Это очень сложные вопросы. И я полностью с вами согласен".

euronews: "А есть ли в такой образовательной структуре, о которой вы говорите, место религии?"

Салман Хан: "Религии могут быть неправильно истолкованы и создавать отклонения от основных потоков. Мы говорим так: "Смотрите, вот во что верят христиане, а вот что говорит нам история. Вот во что верят мусульмане, а вот, что нам говорит история. Вот во что верят индусы и так далее. И я могу сказать вам, что многие люди пишут мне по электронной почте и говорят: "Я даже не знал этого об этой религии... Об этом нигде не говорят".

Я вырос в мусульманской семье, и когда я проводил исследование, я спрашивал у родственников: "А знаете ли вы, кто самый упоминаемый человек в Коране?" Они говорили - Мухаммед? Муса? А я говорю - нет, Иисус Христос. Они удивлялись - мы не знали! Когда они попадают в мечеть, там не много говорят об Иисусе. Так что возможность получить больше знаний даже о своей религии, с академической точки зрения и с философской, думаю, на самом деле объединяет людей".

euronews: "Считаете ли вы, что эта Академия Хана может охватить все самые отдаленные районы мира, такие как, например, горы Афганистана или другие части света, где образование крайне необходимо?"

Салман Хан: "Надеюсь, да, это уже происходит..."

euronews: "Как?"

Салман Хан: "Знаете, моя семья родом с индийского субконтинента. А там очень много бедных детей, у них нет доступа к школе, или школы там не очень хорошие. Но сейчас стоимость широкополосного доступа в интернет упала до 2-3 долларов или евро в месяц. То есть теперь, если вы поедете в отдаленную деревню в Индии, там может не быть электричества или водопровода, но теперь у них есть доступ в интернет.

И это очень важно для нас, потому что мы сможем дотянуться до этих студентов. Думаю, что основная причина, по которой мы не сможем добраться до определенных районов, заключается в том, что доступ туда не разрешают правительства. Это может быть сложно в некоторых районах Афганистана, в Северной Корее и так далее".

euronews: "Где диктатуры?"

Салман Хан: "Диктатуры. Но, с другой стороны, перед нами открывается удивительный мир, и мы сможем до них дотянуться".