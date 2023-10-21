Mary's Meals: бесплатное питание и образование позволяют надеяться на лучшее будущее

Основная задача Mary's Meals - обеспечить школьников ежедневным питанием. Деятельность организации распространяется на восемнадцать беднейших стран мира

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Шарлотта Лам, Euronews:

Я нахожусь в испанском городе Овиедо, где проходит награждение победителей премии принцессы Астурийской.

Сегодня мы беседуем с победителями в номинации "Согласие". В этом году премии удостоена некоммерческая организация Mary's Meals, головной офис которой находится в маленьком шотландском городке Далмалли, но благодаря ее основателям деятельность организации приобрела огромный размах.

Основная задача Mary's Meals - обеспечить школьников ежедневным питанием. Деятельность организации распространяется на восемнадцать беднейших стран мира.

Сейчас ко мне присоединяются руководители африканской организации "Mary's Meals" Амина Идди Сведи из Кении и Панджи Чипсон Каджани из Замбии. Добро пожаловать на Euronews. Прежде всего, примите мои поздравления. Каково это - быть здесь, в Испании, и получить такую престижную награду?

Панджи Чипсон Каджани, директор Mary's Meals в Замбии:

— Мы, сотрудники Mary's Meals, очень польщены тем, что нас удостоили премией " Согласие". Мы получили эту награду благодаря поддержке самых разных людей со всего мира.

— Я также как и Панджи, очень рада. Слово "Согласие" подразумевает сплоченность. Организация Mary's Meals работаем с общественностью и волонтерами. Так что мне очень приятно, что наши методы работы созвучны названию премии. Я рада быть здесь. Амина Идди Сведи, директор Mary's Meals в Кении:

Шарлотта Лам, Euronews:

— История создания организации Mary's Meals весьма примечательна: ее генеральный директор Магнус Макфарлейн-Барроу был обеспокоен событиями 90-х годов в Боснии. Он вместе с братом организовал сбор помощи, которую они собственными силами доставили в Боснию.

Я хочу узнать, что привлекло Вас в компанию Mary's и в эту сферу деятельности?

Амина Идди Сведи, директор Mary's Meals в Кении:

— У Mary's Meals есть совершенно конкретная задача, состоящая в обеспечении школьников единым ежедневным питанием. Обычно, когда мне задают этот вопрос, я отвечаю: "Что заставило меня остаться после стольких лет? В данный момент я работаю в маргинальном кенийском округе Туркана. Мы начали в 2018 году и каждый день на протяжении всего времени я наблюдаю результаты нашего труда. Для меня большая честь работать в Mary's Meals.

Панджи Чипсон Каджани, директор Mary's Meals в Замбии:

— По образованию я педагог, и поэтому меня привлекают проекты, направленные на развитие детского образования. Кроме того, я малавийка по происхождению, а первый проект школьного питания Mary's Meals был опробован в Малави, где я воочию убедилась в его эффективности. Кроме того, это одна из немногих программ в мире, результаты которой видны практически сразу, и это вдохновляло меня на протяжении последних 12 лет.

Шарлотта Лам, Euronews:

— Раз уж мы заговорили о результатах, то на церемонии награждения компания Mary's Meals была отмечена за "инновационную и эффективную рабочую модель, позволяющую оптимально использовать ресурсы". Расскажите, чем концепция вашей некоммерческой организации отличается от других?

Амина Идди Сведи, директор Mary's Meals в Кении:

— Мы гордимся тем, что во всех наших проектах принимает участие местное население, которое чувствует свою сопричастность с общим делом. В качестве примера я хочу рассказать о ковидном 2020 году, когда все школы были вынуждены закрыться. Нам было трудно работать. Мы понимали, что после локдауна жизнь этих маргинальных районах полностью вымрет. Но нам удалось наладить партнерство с местной общиной, которая помогала нам накормить детей, остающихся дома. Таким образом, я рассматриваю "Mary's Meals " как организацию, воспитывающую ответственность населения.

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Шарлотта Лам, Euronews:

— Что ж, в связи с этим у меня следующий вопрос. Панджи, последние несколько лет в мире выдались нелегкими. Высокий уровень инфляции и рост стоимости жизни провоцируют голод во всем мире. Как недавние глобальные события - пандемия, война в Украине и продовольственные блокады повлияли или изменили миссию?

— К счастью, благодаря нашей низкозатратной модели, основанной на местной специфике, правильному управлению и ресурсам, которые мы получаем, даже несмотря на потрясения в мировой экономике, люди по-прежнему доверяют нам и делают пожертвования. Поэтому мы продолжаем помогать детям. С благодарностью к людям со всего мира, не оставляющих нас в условиях мирового экономического кризиса Панджи Чипсон Каджани, директор Mary's Meals в Замбии

Шарлотта Лам, Euronews:

— Проблема нехватки продовольствия охватывает все больше стран и выходит на новый уровень. В данный момент мы наблюдаем обострение гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке. Так каким же видится будущее организации Mary's Meals?

Амина Идди Сведи, директор Mary's Meals в Кении:

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— Я очень рада, что вы затронули этот вопрос здесь и сейчас. В эпоху кризисов и инфляции наша организация обязана выполнять все обещания, данные детям, и предоставить им бесплатную еду. Для этого мы прилагаем максимум усилий и делаем все зависящее от нас. Несмотря на рост цен на продукты питания в этом году, мы старались не нарушать своих обязательств. Нашим приоритетом остаются обязательства перед детьми, которых мы уже обеспечиваем питанием.

Панджи Чипсон Каджани, директор Mary's Meals в Замбии:

— В дополнение к словам Амины хочу сказать, что программа Mary's Meals фокусируется на конкретных потребностях. Мы понимаем, что в мире очень много детей, страдающих от голода, и в силу этого нам необходим надежный механизм распределения, позволяющий охватить наиболее незащищенные слои населения. Мы хотим помочь нуждающимся и непрерывно проводим оценку и переоценку возможностей и ресурсов. Mary's Meals обязана доставить продовольствие всем, кому оно требуется. Например, сейчас нас сильно беспокоит ситуация сложившаяся в Секторе Газа. Мы не планируем отправиться туда немедленно, но внимательно следим за обстановкой в этом районе.

Шарлотта Лам, Euronews:

— Некоторые люди начинают морально уставать от обсуждения глобальных проблем. Они знают, что голод существует, но эта проблема не входит в их сферу интересов. Как вам, сотрудникам организации Mary's Meals удается поддерживать интерес общественности к этой проблеме и удерживать ее в центре внимания?

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Амина Идди Сведи, директор Mary's Meals в Кении:

— Наша программа по сбору средств ориентирована на рядовых граждан, на индивидуальных доноров, таких, как мы с вами. Это обеспечивает нам стабильность. По наблюдениям, крупные спонсоры быстро выдыхаются. Наша модель взаимодействия вдохновляет мелких, частных инвесторов. Мы отмечаем, что наши партнеры не испытывают особой моральной усталости.

Панджи Чипсон Каджани, директор Mary's Meals в Замбии:

— Наш путь начался с одного шага, а в итоге мы преодолели уже тысячи километров. Мы хотим поделиться своей историей радости, которая связана с бесплатным питанием для школьников. Пища и образование рождают надежду. Когда мы делимся нашими идеями, мы находим новых помощников, таких как вы. Непрерывно работая по этой схеме, мы вновь и вновь вдохновляем друг друга, помогая справиться с проблемой моральной усталости.

Шарлотта Лам, Euronews:

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— И вот на этой торжественной ноте мы и закончим. Я еще раз поздравляю директоров африканской организации Mary's Meals Амина Идди Сведи и Панджи Чипсон Каджани и благодарю за участие в программе Euronews.