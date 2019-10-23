"Туристов, работы, денег - мало"

Продолжающиеся уже несколько дней беспорядки в Барселоне после вынесения приговора лидерам движения за каталонскую независимость негативно сказываются на экономике одного из главных туристических центров Европы.

Магазин Жуана находится неподалеку от зданий государственных учреждений Испании, рядом с которыми проходили основные протесты.

Жуан, владелец магазина: «Потери очевидны, конечно, вне зависимости от того, поддерживаете вы движение за независимость или нет».

На этой неделе продажи магазина не увеличились. Наоборот, Жуан потерял 40% дохода. По оценкам туристических ассоциаций, потери бизнеса, в частности ресторанов и кафе, составляют от 30 до 50%.

Жозе, бармен: «Нам совсем не нравится то, что происходит. Для нашего бизнеса, для нас самих всё это не очень хорошо».

Продавец магазина сувениров: “Сейчас всего мало: туристов, работы, денег”.

В гостиницах сообщают, что часть посетителей отменила бронь. Чтобы привлекать новых, приходится снижать цены.

Ксавье Жене, заместитель директора Derby Hotels: "Многие наши клиенты ждут, когда станет ясно, что происходит в городе и что еще может случиться ”.

Из-за беспорядков было отменено крупное мероприятие, в котором собирались принять участие 750 человек. Некоторые круизные лайнеры теперь не заходят в порт Барселоны. И все же большинство туристов не отказывается от идеи погулять по городу и осмотреть достопримечательности.

Ади, гид: “Мы проводим обычные экскурсии, рассказываем, что происходит в Каталонии. Туристам интересно. Мы очень рады, что можем дать им пояснения».

Дэвид, турист из Великобритании: "Мы довольны, что приехали. Сейчас более-менее спокойно, и очереди не такие длинные".

События последних дней, наверняка, повлияют на выборы, которые состоятся 10 ноября. В Испании полным ходом идет предвыборная кампания.

Анхела, жительница Барселоны: “Думаю, что каталонский вопрос выгоден политикам, чтобы не говорить о других важных проблемах, которые нам в Испании тоже нужно решать”.

Карлос Кастро, политолог: “Насилие в Каталонии, согласно некоторым опросам, может стать причиной усиления позиций ультраправых сил”.

Требования каталонцев всегда были одним из главных тем в национальной политике. Поддержка партий, выступающих за независимость, может стать решающей при формировании нового правительства.