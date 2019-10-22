Разговор о Сирии в Сочи

Анкара предупредила, что продолжит военную операцию на сирийской территории, если курдские вооружённые формирования не будут выведены из буферной зоны вдоль границы.

Во вторник, в день истечения срока пятидневного перемирия, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в Сочи, чтобы обсудить конфликтную ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. Перед своим отъездом он заявил на пресс-конференции, что, по его сведениям, около 1300 курдских бойцов все еще не покинули буферную зону.

"Мы внимательно следим за ситуацией на месте. Если обещания, данные нам Америкой, не будут выполнены, мы продолжим нашу операцию с того момента, на котором она была прервана, но на этот раз мы будем действовать с гораздо большей решимостью", - сказал Эрдоган.

Он утверждает, что намерен создать так называемую "безопасную зону" длиной 440 км вдоль границы с Сирией. До остановки военных действий Анкара заявила, что турецкие вооружённые силы "достигли захвата обозначенных целей".

Дамаск и часть международного сообщества действия Турции осуждают. Демонстрируя решимость противостоять турецкой агрессии, президент Сирии Башар Асад посетил правительственные войска в Идлибе.

"Эрдоган - вор ! Его истинная цель - похитить нашу землю и её природные богатства", - сказал Асад в заявлении для прессы.

Правительственная армия Сирии при поддержке России действует на территории к западу от намеченной Эрдоганом буферной полосы.

В городе Табке в северо-восточной провинции Ракке вновь заработала авиабаза; во вторник первые российские военные вертолёты приземлились на её полуразрушенной взлётно-посадочной полосе.

Аэропорт Табки сирийские войска вернули под свой контроль 14 октября - впервые с 2014 года - после заключения соглашения с курдами, искавшими защиты от наступления турок, которое последовало за выводом войск США из этого региона.

В 2017 году авиабазу взяли силы международной коалиции во главе с США. Аэропорт был сильно разрушен. По данным министерства обороны РФ, до тех пор, пока взлётно-посадочная полоса не будет полностью восстановлена, он будет использоваться лишь для вертолётов.

Курды тем временем хоронят погибших. По данным правозащитников, в ходе военных действий убиты около 250 курдских бойцов, не менее 200 турецких солдат и более 120 мирных жителей. Турецкие государственные СМИ сообщают о "ликвидации 750 террористов" и о жертвах среди гражданского населения не упоминают.