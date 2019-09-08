Создание зоны безопасности в Сирии: у Эрдогана есть вопросы к США

Президент Турции обвинил США в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для поддерживаемой Вашингтоном коалиции "Сил демократической Сирии". Турция признает террористической организацией, входящие в состав СДС курдские формирования "Силы народной самообороны". Между тем в воскресенье турецкие и американские военные провели первое совместное наземное патрулирование предполагаемой буферной зоны. Оно длилось в течение двух часов 20 минут.

Несколько дней назад Анкара пригрозила открыть западные границы для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности, и если Запад не окажет Турции обещанную помощь.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Или вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, или мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам помощь, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. До определенного момента мы терпели. Терпим и сейчас. Мы - единственные, кто собирается нести это бремя?" - заявил Эрдоган.

7 августа военные Турции и США договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией прибыла первая группа американских военных, которые будут работать в этой структуре. Центр организован для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы, и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

Официальный Дамаск отрицательно отреагировал на проведение патрулирования. "Этот шаг представляет собой агрессию и направлен на затягивание кризиса в Сирии", указало внешнеполитическое ведомство страны.