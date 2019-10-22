Поль Дельво в "Мире поездов"

В Брюсселе открылась выставка работ Поля Дельво. В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти бельгийского художника.

Пятьдесят картин Дельво, а также его личные вещи, выставлены в железнодорожном музее города "Мир поездов". В экспозиции - работы, привезенные из посвященного художнику музея в Сен-Идесбальде, а также из частных коллекций.

Считается, что вдохновение для многих своих произведений черпал, наблюдая за жизнью, кипящей на железной дороге.

Франсуа Схёйтен, художник: "Персонажи Дельво, картины Дельво,.. музей будто стал обитаем. Перед нами работы человека, одержимого поездами. Поль Дельво с самого начала и до конца своей карьеры работал над этой тематикой. Это настоящая страсть, которая пронизывает все его творчество. Он рассказывает о романтике путешествий на поездах. Сегодня этого уже нет, потому что люди просто хотят приезжать вовремя, они уже привыкли к этому".

Выставка "Поль Дельво. Человек, который любил поезда" в железнодорожном музее Брюсселя открыта до 15 марта.