Соуто де Моура: экспозиция воспоминаний

В Португальском центре архитектуры открылась выставка "Соуто де Моура - память, проекты и работы".

На ней представлена часть огромной коллекции известного португальского архитектора, лауреата Притцкеровской премии 2011 года. Коллекция была перенесена в центр в мае прошлого года.

Эдуардо Соуто де Моура, архитектор: "Здесь много воспоминаний, так как эта выставка включает в себя 40 проектов. Я помню каждый из них. Об одних остались хорошие воспоминания, о других не очень. Например, больше всего воспоминаний связано с проектом футбольного стадиона в городе Брага. Проект метрополитена в Порто, изменивший облик города, тоже один из моих любимых".

У выставки два куратора - португальский архитектор Нуну Граса Моура и итальянский историк архитектуры Франческо Даль Ко.

Эдуардо на сегодняшний день, на мой взгляд, один из самых интересных и одаренных архитекторов в мире. Может быть даже, самый одаренный. Интересно также, что Эдуардо - архитектор, который не является рабом моды и не заинтересован в том, чтобы за ней следовать Франческо Даль Ко историк архитектуры, один из кураторов выставки

Эдуардо Соуто Моура рассказывает, кто оказал наибольшее влияние на его работы: "Один из моих коллег, которого я не могу не упомянуть - Сиза. Росси - мой учитель и один из самых почитаемых мной архитекторов. Самый любимый - Мис ван дер Роэ. Мне особенно нравится вот эта фотография. Думаю, что у него тут похмелье, он лежит и отдыхает с чистой совестью".

Проекты архитектора, представленные на выставке "Соуто де Моура - память, проекты и работы", никогда ранее не показывались.

Выставка открыта в Португальском центре архитектуры в Матосиньюше до сентября 2020 года.