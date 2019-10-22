Решающая игра для "Интера"?

В третьем туре Лиги Чемпионов УЕФА миланский "Интер", занимающий последнюю позицию в группе F, принимает на своем поле лидера дортмундскую "Боруссию". На предматчевой пресс-конференции тренера "Интера" Антонио Конте спросили, станет ли для его команды этот матч решающим.

Антонио Конте, тренер "Интера": "Говорить о том, что это решающий матч чересчур. Это важная игра против сильной команды, но я не стал бы называть ее решающей... решающие у нас еще впереди".

В другом матче группы чешская "Славия" принимает в Праге "Барселону". Как отмечают специалисты, "Барселона" сейчас в очень хорошей форме. Последние четыре игры в чемпионате Испании каталонцы выиграли, забив соперникам 11 мячей, при этом пропустив всего один.

В группе Е победитель Лиги чемпионов прошлого сезона английский "Ливерпуль" с вернувшимся в строй Мохаммедом Салахом проведет матч в Бельгии против "Генка". У ливерпульцев три очка после двух туров, у "Генка" только одно. Лидер группы итальянский клуб "Наполи" также играет на выезде в Австрии против "Зальцбурга".

В группе G петербургский "Зенит" сыграет в Германии с "Лейпцигом , "Бенфика" в Лиссабоне принимает французский "Лион".

Матчи группы H: "Аякс" - "Челси", "Лилль" - "Валенсия"