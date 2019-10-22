Карлос Меса не признаёт результаты первого тура

Уличными протестами и столкновениями с полицией ответили сторонники оппозиционного кандидата в президенты Боливии Карлоса Месы на официальные итоги первого тура, согласно которым нынешний президент Эво Моралес набрал почти на 10% голосов больше, чем его соперник. Согласно результатам, полученным после обработки 95,22% бюллетеней, в пользу Моралеса выступили 46,86% избирателей. Месу поддержали 36,73%. По боливийским законам, разрыв в более чем 10% процентов делает ненужным второй тур голосования.

Эта манипуляция направлена на то, чтобы не допустить проведения второго тура, и мы будем выступать против этого. И я хочу сейчас как кандидат, который встретится с Моралесом во втором туре, призвать гражданское общество к мобилизации, а общественные организации, политические партии послать наблюдателей на избирательные участки и сюда в Центральную избирательную комиссию. Карлос Меса кандидат в президенты Боливии

Вечером в воскресенье избирательная комиссия ненадолго приостановила публикацию результатов голосования, после чего тенденция изменилась в пользу Моралеса.

Миссия наблюдателей Организации американских государств выражает глубокую озабоченность и удивление по поводу резкого и необъяснимого изменения тенденции при подведении итогов голосования. Мануэль Гонсалес Глава миссии наблюдателей ОАГ

Сторонники Месы уже начали праздновать попадание своего кандидата во второй тур при подсчёте 84% голосов, но затем разрыв начал увеличиваться.

В штабе Эво Моралеса объясняют изменение тенденции получением результатов из сельских районов, где поддержка у президента Моралеса выше, чем в городах.

В ОАГ опасаются, что сомнения в итогах выборов спровоцируют масштабные волнения сравнимые с беспорядками в соседних Чили и Эквадоре.