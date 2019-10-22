Карлос Меса не признаёт результаты первого тура

Уличными протестами и столкновениями с полицией ответили сторонники оппозиционного кандидата в президенты Боливии Карлоса Месы на официальные итоги первого тура, согласно которым нынешний президент Эво Моралес набрал почти на 10% голосов больше, чем его соперник. Согласно результатам, полученным после обработки 95,22% бюллетеней, в пользу Моралеса выступили 46,86% избирателей. Месу поддержали 36,73%. По боливийским законам, разрыв в более чем 10% процентов делает ненужным второй тур голосования.
Вечером в воскресенье избирательная комиссия ненадолго приостановила публикацию результатов голосования, после чего тенденция изменилась в пользу Моралеса.
Сторонники Месы уже начали праздновать попадание своего кандидата во второй тур при подсчёте 84% голосов, но затем разрыв начал увеличиваться.
В штабе Эво Моралеса объясняют изменение тенденции получением результатов из сельских районов, где поддержка у президента Моралеса выше, чем в городах.
В ОАГ опасаются, что сомнения в итогах выборов спровоцируют масштабные волнения сравнимые с беспорядками в соседних Чили и Эквадоре.