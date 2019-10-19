Палата общин отложила "брексит", Борис Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября

Палата общин британского парламента отложила утверждение соглашения с ЕС о «брексите». Соответствующую поправку поддержали 322 законодателя, 309 выступили против. Решение предусматривает отсрочку сделки с Брюсселем и выхода из Евросоюза на время подготовки законодательства, необходимого для ратификации «брексита».

Премьер-министр Борис Джонсон после голосования заявил, что тем самым члены парламента лишили правительство возможности избежать «жесткого брексита». Глава кабинета министров уверяет, что Великобритания в любом случае покинет ЕС 31 октября — даже без соглашения с Брюсселем.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ответил, что последнее слово в таких вопросах может быть только за парламентом, и предложил премьер-министру ещё раз подумать о его отношении к отсрочке «брексита». По закону, теперь он должен просить у ЕС отложить выход Великобритании до 31 января 2020 г.

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