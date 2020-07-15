Северная Македония: выборы в масках

Северная Македония избирает парламент в десятый раз после провозглашения независимости в начале 90-х годов, участки для голосования открылись в среду утром.

Правящие социал-демократы, во главе с экс-премьером Зораном Заевым, сформировавшие коалицию "Мы можем", уверены, что заключенное с Грецией Преспанское соглашение помогло разрешить многолетний спор и открыть Скопье путь в ЕС. Опустив бюллетень в урну, Заев сказал:

"Решение, принятое в результате выборов, определит, кто будет заниматься здоровьем граждан, кто будет вести переговоры с Европейским союзом о вступлении, кто будет заниматься экономическим ростом и развитием страны на благо всех граждан Республики Северная Македония ".

Оппозиционная коалиция "За обновление Македонии", в которую вошла Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство, традиционный соперник социал-демократов, наоборот намерена пересмотреть заключённое соглашение и уже обвиняет своих противников в нарушениях.

"Я хочу сказать, что все происходящее в последние дни, в том числе и многочисленные нарушения, чреваты серьезными последствиями; это оставит пятно на всём процессе этих выборов. Но все те, кто сделал это, должны знать: это было последнее слово руководства по главе с Зораном Заевым, которое мы сменим", - заявил возглавивший коалицию Христиан Мицкоски.

Борьбу за 123 места в парламенте ведут также партии албанского национального меньшинства. блока. По данным пмредвыборных опросов, ни один из основных блоков не сможет набрать абсолютное большинство оголосов, и тогда союз с албанскими партиями может сыграть решающую роль. Выборы должны были состояться ещё в апреле, но из-за пандемии были перенесены. На этот раз голосование состоялось в условиях повышенных мер санитарной безопасности:

"Сегодня у нас должно быть прозрачное, справедливое и демократическое голосование, - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски, - и в то же время мы должны защищать всех участников избирательного процесса. Как вы знаете, мы в числе первых 5-6 стран мира, проводящих выборы во время пандемии коронавируса".