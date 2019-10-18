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США

Впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос

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 Мария Сашинская 
Впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос
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Американские астронавты Кристина Кох и Джессика Меир попали в историю, в паре покинув пределы МКС, чтобы заменить неисправные батарей на внешней стороне станции.

Это был 221-й выход человека в открытый космос, но первый в полностью женской команде.

Подобная миссия была запланирован на март, но тогда на Международной космической станции не оказалось двух скафандров среднего размера, которые бы подошли женщинам.

В NASA называли событие вехой в истории космонавтики и следующим шагом к отправке первой женщины на Луну в 2024 году.

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