Разлучённые космосом: эксперимент НАСА с братьями-близнецами

Отправить астронавта в космос и сравнить реакцию его организма с тем, что происходит с братом-близнецом, оставшимся на Земле. Отличная идея, подумали в НАСА и провели эксперимент.

340 дней Скотт Келли провёл на борту МКС. Ученые фиксировали всё, что происходит с его телом и самочувствием.

Данные сравнили с показателями его брата Марка, также астронавта, который нашу планету не покидал.

Близнецы имеют одинаковый генетический код. Поэтому малейшее в нём расхождение можно смело объяснять пребыванием в космосе.

Так, на примере 50-летних астронавтов были выявлены физиологические, молекулярные, когнитивные, наконец, психологические изменения, которые происходят в человеческом организме во время межпланетного путешествия. Правда, эффект от него по возвращении на Землю, как выяснилось, почти полностью исчезает.