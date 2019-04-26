Business Line: коммерческие полёты в космос, новости рекламы и торговые войны

Virgin Galactic всё ближе к тому, чтобы стать первой в мире компанией космических путешествий. Уже 60 человек из 58 стран, среди которых такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Джастин Бибер, забронировали места на борту ракетоплана... Лидер компании Ричард Брэнсон убеждён, что нынешняя астрономическая цена подобных путешествий в дальнейшем будет снижаться. Рассказывает Джеймс О'Хаган.

Пока «будущие астронавты» Virgin Galactic готовятся к старту, предприниматель-миллиардер Ричард Брэнсон надеется, что в недалёком будущем космические путешествия станут более доступными:

«Через 20 лет цены снизятся. То есть, они по-прежнему будут весьма высокими – где-то, пожалуй, порядка 30 тысяч долларов. Но в краткосрочной перспективе, для людей, готовых заплатить миллион долларов, чтобы попасть на более ранний рейс, у нас найдётся несколько билетов по такой цене».

Журналист Джим Клэш считает, что острые ощущения того стоят. Он уже внёс задаток, чтобы составить компанию Леонардо Ди Каприо и Джастину Биберу на листе ожидания полуторачасового полёта в космос, в котором они на несколько минут испытают состояние невесомости и увидят, как Земля закругляется:

«Почти все земные приключения у меня уже за плечами. Поэтому следующий логический шаг – космическое путешествие. При этом в космосе пробудешь всего пять минут или даже меньше, и я, конечно, надеюсь ощутить невесомость и просто получить от этого удовольствие. Ведь, если вдуматься, чтобы побывать там, тратишь 40 тысяч долларов в минуту».

Обучением пассажиров, которых здесь называют «будущими астронавтами» займётся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес. Она уже поднималась к самому космосу на борту ракетоплана в феврале в качестве первого пассажира-испытателя.

«Главное, что я отмечу – весь полёт, от взлёта до приземления – нечто невероятно интенсивное, всё оказалось мощнее, чем я ожидала. И Земля была такой чёткой и прекрасной, гораздо прекраснее, чем я могла себе представить, а мы поднимались всё выше и выше. Я, конечно, слышала рассказы других, но пока вы сами этого не увидите, вы просто не представляете, что это такое».

Но Virgin – не единственная компания, которая готовит коммерческие полёты в космос. SpaceX Илона Маска и Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса тоже борются за кусок космического пирога:

«Это транспортное средство будет перевозить людей. Мы сделаем его настолько безопасным, насколько возможно. И мы намерены испытать его, и это займёт столько времени, сколько потребуется. И люди полетят на этом корабле, когда всё будет готово, и ни секундой раньше».

50 лет назад человек впервые побывал на Луне. Первые коммерческие полёты в космос станут новой космической вехой.

Сотрясатели устоев глобальных коммуникаций и рекламы собрались в Дубае этой весной. Вслед за ними я отправилась на Международный фестиваль творчества Dubai Lynx, чтобы узнать, как поколение миллениума преобразует рекламное пространство, отвергая традиционный маркетинг.

По словам тех, кто приехал на фестиваль, брендам приходится диверсифицировать свои рекламные кампании, чтобы охватить потребителей, сочетая цифровые, видео и социально-медийные подходы, помимо рекламы в печати, на телевидении и на радио.

В этом году цифровая реклама впервые превзошла печатную, став самой крупной и быстрорастущей категорией. Ожидается, что затраты на рекламу в соцсетях достигнут 50 миллиардов долларов. Представители таких компаний, как Twitter, где почти восемьдесят процентов пользователей следят за новостями брендов, говорят, что Ближний Восток – один из самых перспективных регионов с точки зрения рекламодателей:

«Мы видим, что бренды всё активнее действуют на нашей платформе, и это касается всех отраслей – автомобильной, телекоммуникационной, финансовых услуг. Они используют платформу, чтобы начать с нашей аудитории, а изучив и поняв её поведение, разрабатывают стратегию не только в твитере, но часто и за его пределами».

Поколение миллениума решительно преобразует мировое рекламное пространство, традиционный маркетинг их попросту не интересует.

«Они не видят смысла покупать машину, если вместо этого можно отправиться в путешествие или попробовать себя в бизнесе, запустив своё дело. Или купить квартиру, которую смогут сдавать, например, на Airbnb и заработать на этом деньги?»

Серьёзная беседа перемежалась шутками, когда здесь выступил почётный гость актёр Стив Харви, обладатель премий Эмми:

«Вы можете заработать миллионы долларов, выращивая помидоры, если будете мыслить должным образом. Но именно этого зачастую не хватает молодёжи, потому что их дурачит Google, внушая им, что они всё знают. Но вы добьётесь успеха, только если будете знать то, что знаю я. А этого вы не найдёте с помощью Google».

Эти слова – напутствие не только начинающим актёрам, но и будущим рекламным менеджерам, которые стремятся, как Харви, новыми путями охватить аудиторию.

Евросоюз и США оказались на пороге очередного торгового поединка... Обострился спор, начавшийся четырнадцать лет назад, когда обе стороны обвинили друг друга в нелегальной правительственной помощи аэрокосмическим гигантам Airbus и Boeing. Рассказывает Джейн Визерспун.

В торговых войнах Вашингтона открылся новый фронт. И речь идёт о давней истории. С две тысячи четвёртого года США и Евросоюз ведут разбирательство во Всемирной торговой организации по вопросу субсидирования авиапроизводителей. Каждая сторона обвиняет другую в выделении нелегальной государственной помощи своим аэрокосмическим гигантам – Boeing в США и Airbus в ЕС. Сейчас многолетняя сага близится к развязке.

Дональд Трамп угрожает в Твиттере ввести «зеркальные» пошлины на товары из ЕС – от вина до крупных самолётов:

«Всемирная торговая организация считает, что субсидии Евросоюза компании Airbus нанесли ущерб Соединённым Штатам, которые введут теперь пошлины на товары из ЕС на сумму 11 миллиардов долларов! ЕС уже много лет нечестно ведёт торговлю США. Скоро это прекратится!»

Европейская комиссия быстро нанесла ответный удар. Новые пошлины вскоре могут быть наложены на американские самолёты, кетчуп, сумки и сигареты:

«Если брать весь этот список товаров, экспортируемых из США в ЕС, то речь идёт о сумме примерно в 20 миллиардов долларов США. Теперь обсуждается возможное решение об уровне контрмер, которое должно быть принято в свете окончательного заключения Всемирной торговой организации».

Этот список появился после того, как ВТО представила отчёт, подтверждающий, что субсидии правительства США компании Boeing будут и впредь наносить значительный ущерб компании Airbus. Эти разногласия вместе с продолжающейся торговой войной между США и Китаем и действующими в США пошлинами на сталь и алюминий из ЕС внушают многим инвесторам серьёзное беспокойство.

«Если будут постоянно вводиться новые пошлины в отношении различных торговых партнёров, то, полагаю, рынок занервничает, как это бывает, когда непонятно, что будет дальше. Поэтому, думаю, инвесторы сегодня разочарованы этим возможным новым раундом торговой войны с ЕС в авиационной отрасли».

Между тем, возможно решение, при котором обе стороны были бы в выигрыше. ЕС хотел бы прийти к сделке об отмене пошлин:

«Теперь ход за ними. Со своей стороны, мы готовы. Мы предлагаем провести ограниченные, но весьма важные беспроигрышные переговоры, о чём мы раньше уже договаривались, и на что готовы пойти. Не больше, не меньше».

Теперь остаётся лишь ждать, чтобы увидеть, сможет ли Дональд Трамп, называющий себя мастером по заключению сделок, договориться с Брюсселем, Пекином и другими.