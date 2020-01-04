Британия защищает веганов

Cуд в Великобритании вынес решение, согласно которому веганство - философское мировоззрение, а его приверженцы защищаются британским Законом о равенстве и недопущении дискриминации.

Иск в трибунал по трудовым спорам подал Джорди Касамитджана, который счел, что был уволен с работы из-за своих убеждений.

После вынесения постановления Касамитджана не скрывал радости: "Думаю, что доказательства с моей стороны были настольно очевидны, что судье даже не пришлось задавать мне вопросы. Это теперь касается сферы услуг, например. В больнице, если вы как пациент не получаете веганский завтрак, обед или ужин, у вас появилось право требовать пищу, которая вам необходима. Потому что теперь это признанное мировоззрение".

Владелица магазина для веганов Рейчел Кокс приветствовала решение суда: "Когда мы открылись, это было в 2016 году, о веганстве мало кто знал. Не было ресторанов и кафе для веганов, не было веганских блюд в обычных ресторанах. А сейчас почти у каждого есть знакомый веган".

Вот что думают жители Великобритании по поводу этого судебного решения:

- Даже не думаю, что веганство это что-то серьезное. У нас же есть зубы, мы едим мясо.

- Наверное, это правильно. Если не ущемляет наши права, права тех, кто мясо любит есть.

После признания веганства философским мировоззрением, трибунал по трудовым спорам британского города Норвича рассмотрит вопрос о том, был ли Джорди Касамитджана уволен с работы из-за его веганских убеждений.