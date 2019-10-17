Россия выступает за передачу территорий на северной сирийской границе под контроль Дамаска.
Как заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова "эскалация ситуации не должна мешать политическому урегулированию".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 22 октября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана, главной темой которой будет ситуация в Сирии. В частности, лидеры обсудят размеры буферной зоны на сирийско-турецкой границе.
Представитель российского президента также отметил, что организация трехсторонней встречи - с участием сирийского лидера Башара Асада - не ведется.