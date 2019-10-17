Россия выступает за передачу территорий на северной сирийской границе под контроль Дамаска.

Как заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова "эскалация ситуации не должна мешать политическому урегулированию".

Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе восстановления в первую очередь ее суверенитета и территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 22 октября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана, главной темой которой будет ситуация в Сирии. В частности, лидеры обсудят размеры буферной зоны на сирийско-турецкой границе.

Президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции. Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений. Ситуация, безусловно, на северо-востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией, и это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Представитель российского президента также отметил, что организация трехсторонней встречи - с участием сирийского лидера Башара Асада - не ведется.