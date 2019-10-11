Сирия - Турция: новый виток эскалации

Этой ночью курдские формирования открывали артиллерийский огонь по городам, находящимся по ту сторону турецкой границы.

Тем временем войска Анкары продолжают операцию "Источник мира" в контролируемых курдами районах северной Сирии. Известно, что турецкие подразделения уже сомкнули кольцо у городов Рас-аль-Аин и Таль-Абйад.

Правозащитные организации опасаются, что число беженцев может достичь сотен тысяч человек.

Накануне Трамп заявил, что "Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам".

ЕС призывает Турцию вовсе свернуть военную операцию.

Анкара отвечает, что хочет создать на сирийской стороне границы буфер безопасности, где не будет курдских формирований, и куда могут быть выселены до двух миллионов сирийских беженцев.

Если давление продолжится, подчеркнул накануне Эрдоган, то он откроет путь в Европу для более, чем трех миллионов сирийцев, находящихся сейчас в Турции