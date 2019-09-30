Ирак и Сирия открыли крупнейший КПП

На границе Ирака и Сирии после шестилетнего перерыва возобновил работу контрольно пропускной пункт. КПП между иракским Эль-Каимом и сирийским Бу-Кемалем в своё время был одним из крупнейших. Однако уже в 2013 году из-за гражданской войны в Сирии он был закрыт, а вскоре этот район оказался под контролем боевиков группировки «Исламское государство».

Reuters

Мохаммед Рахмун, министр внутренних дел Сирии:

«Открытый сегодня КПП поможет увеличить масштабы передвижения людей и товаров, стимулирует торговлю между соседями, укрепит отношения между братскими народами и странами».

Оба пограничных города были отбиты у джихадистов в 2017 году. Власти обеих стран вложили большие средства в восстановление КПП. Его открытие откладывалось несколько раз из-за непростой обстановки.

Западные наблюдатели при этом опасаются, что КПП усилит влияние Ирана в регионе: шиитские группировки, поддерживаемые Тегераном, действуют как в Сирии, так и в Ираке.