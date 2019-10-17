Соглашение достигнуто, но еще не утверждено

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе сегодня могут утвердить соглашение, которого удалось достичь британской стороне и делегации Евросоюза на переговорах.

Глава делегации Европейского союза Мишель Барнье заявил: "Проведенные в последние два дня переговоры были порой очень сложны. Но мы смогли добиться компромисса".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявил, что стороны заключили "отличную новую сделку", которая позволяет его стране "вернуть контроль над ситуацией". Он призвал Палату общин одобрить заключенное соглашение. Но Джонсону надо заручиться поддержкой политиков, которые полагают, что он возможно пошел на слишком большие уступки.

Глава Демократической юнионистской партии Арлин Фостер заявила, что в нынешнем виде соглашение не устраивает ее партию: "Важно отметить, что мы хотим достичь соглашения, но это должно быть соглашение, которое уважает конституционную и экономическую позицию Северной Ирландии в Великобритании. Его положения должны соответствовать белфастскому соглашению".

Согласно планам Джонсона, у Северной Ирландии с ЕС будут иные взаимоотношения, нежели у остальных частей Соединенного Королевства.

В Европе с надеждой смотрят в будущее. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достижение соглашения.

Один из тех, кто уже был в ситуации, когда сделка практически заключена, но потом была отвергнута британским парламентом - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он настроен скептически: "Дамы и господа, дорогие друзья. Я должен сказать об этом по-английски, не знаю почему, потому что все понимают этот язык, но никто не понимает Лондон".

Согласно расписанию работы европейские лидеры могут сегодня на саммите одобрить соглашение. Затем его будут обсуждать в Британском парламенте, который соберется на внеочередное заседание в субботу.

Времени мало, но Борис Джонсон рассчитывает, что успеет вывести Великобританию из ЕС до назначенного срока.