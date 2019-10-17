Ещё одна сделка по "брекситу"

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя":

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, о котором объявлено здесь в четверг, на 90 процентов повторяет по сути то, что было достигнуто год назад, на таком же Саммите ЕС.

Тогдашний премьер-министр Тереза Мэй трижды безуспешно пыталась провести соглашение через парламент, из-за чего «брексит» пришлось откладывать. Её преемник Борис Джонсон намерен представить сделку на одобрение Палаты общин только один раз. Он предупреждает, что если депутаты не утвердят её в эту субботу, то британкое членство в ЕС прекратиться 31 октября. Тогда в одночасье будут разорваны узы между островным государством и европейским континентом.

Но если сделку ратифицируют британский, а затем и Европейский парламент, плавно начнётся предусматренный переходный период, в ходе которого Британия будет продолжать делать выплаты в бюджет Евросоюза, но не сможет участвовать принятии политических решений.

То есть для экономики и простых людей большие перемены наступят не сразу. А Соединённое королевство и Евросоюз будут постепенно строить новые отношения уже на двусторонних саммитах.