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Представитель ЕС: "Договор о "брексите" согласован" - Рейтер

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Представитель ЕС: "Договор о "брексите" согласован" - Рейтер
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Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли консенсуса в сделке по "брекситу. Незадолго до начала общеевропейского саммита об этом вначале сообщила Еврокомиссия, а затем новость подтвердил в своем "Твиттере" Борис Джонсон, добавив, что соглашение "ждет одобрения Палаты общин".

Незадолго от начала саммита стало известно, что Демократическая юнионистская партия, представляющая Северную Ирландию в Палате общин, заявила, что не поддержит предложения британского премьера, которые касаются таможни и "бэкстопа" на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Но даже согласованную сделку, одобренную на высшем уровне необходимыми инстанциями, в любом случае требуется ратифицировать до конца октября всеми заинтересованными сторонами.

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