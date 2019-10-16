УЕФА наказал клуб "Лацио" за расистские кричалки болельщиков

УЕФА обязал футбольный клуб "Лацио" закрыть часть трибун на домашнем стадионе во время предстоящего 7 ноября матча Лиги Европы против "Селтика". Итальянский клуб получил наказание за расистские кричалки болельщиков во время матча против французского "Ренна", прошедшего в начале этого месяца.

В своем заявлении Союз Европейских Футбольных Ассоциаций так же сообщил, что на предстоящей игре "Лацио" должен будет вывесить баннер с логотипом УЕФА и надписью "Равная игра" (#EqualGame).

Кроме временного закрытия трибун, клуб был оштрафован на 20 тысяч евро и получил испытательный срок до конца года. За этот период еще один матч "Лацио" будет сыгран без присутствия болельщиков.