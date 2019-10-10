Первые болельщицы на футбольном матче в Исламской республике

В Иране впервые за 40 лет состоялся официальный футбольный матч, на котором разрешили присутствовать женщинам. Квалификационная встреча национальной сборной исламской республики и команды Камбоджи на стадионе в Тегеране завершилась разгромом гостей со счётом 14:0 — в каждом тайме иранцы забили по семь мячей.

На историческом матче для болельщиц выделили четыре закрытых для мужчин сектора — три тысячи мест при общей вместимости стадиона около 80 тысяч зрителей.

Допустить женщин на международные игры требовала ФИФА. До этого редкие болельщицы смотрели матчи с трибун нелегально, переодевшись мужчинами, — под угрозой тюремного заключения. Кампания за равноправие на стадионах активизировалась после того, как одна из задержанных за нарушение запрета совершила самосожжение.