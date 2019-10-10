Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Первые болельщицы на футбольном матче в Исламской республике

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Первые болельщицы на футбольном матче в Исламской республике
Авторское право
WANA via REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Иране впервые за 40 лет состоялся официальный футбольный матч, на котором разрешили присутствовать женщинам. Квалификационная встреча национальной сборной исламской республики и команды Камбоджи на стадионе в Тегеране завершилась разгромом гостей со счётом 14:0 — в каждом тайме иранцы забили по семь мячей.

На историческом матче для болельщиц выделили четыре закрытых для мужчин сектора — три тысячи мест при общей вместимости стадиона около 80 тысяч зрителей.

Допустить женщин на международные игры требовала ФИФА. До этого редкие болельщицы смотрели матчи с трибун нелегально, переодевшись мужчинами, — под угрозой тюремного заключения. Кампания за равноправие на стадионах активизировалась после того, как одна из задержанных за нарушение запрета совершила самосожжение.