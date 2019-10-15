Расизм на матче

В Софии отборочный матч чемпионата Европы 2020 между сборными Англии и Болгарии был дважды прерван из-за проявлений расизма со стороны местных болельщиков.

Фанаты подражали уханью обезьян, когда на поле появилиьс темнокожие игроки британской команды, а также исполнили нацистское приветствие. Болгары проиграли со счетом 0:6.

Футбольная ассоциация Англии обратилась к УЕФА с требование провести расследование.

Премьер -министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить отношения Министерства по делам молодежи и спорта с Болгарским футбольным союзом. Президент организации Борислав Михайлов ушел в отставку. По словам премьер-министра, государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению

Между тем тренер сборной Болгарии Красимир Балаков заявил, что расистских выходок не заметил, несмотря на то, что что капитан болгарской сборной Ивелину Попову пришлось обратиться к фанатам в перерыве.