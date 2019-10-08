В МВФ всерьёз опасаются изменения климата

Новая управляющая Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своей инаугурационной речи обратила внимание на проблему замедления роста мировой экономики. Насколько велика угроза глобальной стагнации, директор-распорядитель МВФ рассказал в интервью Euronews:

«За два года мир перешёл от синхронного подъёма — иными словами, ускоряющегося роста, — к синхронному торможению, замедляющемуся росту. Наши прогнозы на этот год и на следующий показывают, что это замедление уже оказывает негативное влияние на большую часть мировой экономики, — замедляется рост около 90% ВВП».

Среди наиболее серьёзных угроз для экономики помимо торговых конфликтов, протекционизма и «брексита» Кристалина Георгиева выделят экологические проблемы:

«Если бы мне надо было выделить какой-то один фактор, на который надо обратить внимание, то я бы сказала, что это угрозы изменения климата. Мы видели, какие колоссальные изменения могут происходить в экономике из-за влияния сил природы и нам надо подготовиться к новым испытаниям такого рода».

Полностью интервью с Кристалиной Георгиевой будет показано в эфире Euronews в четверг 10 октября в 21:50 по московскому времени.