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Швейцария

Swiss "приземлила" свои аэробусы А220

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 Кнарик Хачатрян 
Swiss "приземлила" свои аэробусы А220
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Швейцарский авиаперевозчик Swiss, временно приостановил полёты всех своих 29 Airbus А220 после того, как 15 октября экипаж одного из таких самолётов столкнулся с проблемами двигателя при выполнении рейса Лондон - Женева. Лайнеру пришлось сделать экстренную посадку в Париже.

Это уже третий подобный случай за последние месяцы, и авиакомпания Swiss начала комплексную проверку всех своих А220, введённых в эксплуатацию в 2016 году. Около 100 рейсов были отменены, что нарушило планы 10 тысяч пассажиров.

Авиакомпания Swiss (или Swiss International Air Lines), крупнейшая авиакомпания Швейцарии, была образована в 2002 году после банкротства национального авиаперевозчика Swissair.