А220 снова в воздухе

Airbus А220 компании Swiss вновь поднялись в воздух. Двухдневная проверка не выявила никаких отклонений в работе двигателей ни у одного из 29 самолетов этой модели из ее парка.

В среду авиаперевозчик отменил около сотни рейсов после того, как летевший из Лондона в Женеву лайнер совершил аварийную посадку в Париже. Это нарушило планы примерно 10 тысяч пассажиров.

По данным швейцарских СМИ, речь идет об уже восьмой "технической неисправности" А220 за год. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало провести проверку двигателей американского производителя Pratt&Whitney, которыми оснащена модель. В июле аналогичное воздушное судно потеряло в полете над Францией некоторые детали мотора.