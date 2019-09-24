Месси и Рапино - лучшие по профессии

ФИФА назвала лучших по профессии в футболе - Лионелль Месси стал обладателем титула в шестой раз.

Аргентинский форвард установил, таким образом, еще один новый рекорд.

ФИФА сочла капитана женской сборной США Меган Рапино лучшей футболисткой. Меган опередила Алекс Морган из "Орландо Прайд" и англичанку Люси Бронз, играющую за лионский "Олимпик".

Титул лучшего тренера года достался наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу. В благодарственной речи он сообщил, что присоединяется к кампании отдавать 1 % от доходов на спортивную благотворительность.