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Китай

Гонконг: прерванное обращение

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 Михаил Саленков 
Гонконг: прерванное обращение
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам была вынуждена прервать ежегодное обращение о положении дел из-за действий оппозиционных депутатов.

Они прерывали выступление Лам выкриками, требуя ее отставки. Законодатели принесли плакаты, на которых глава администрации изображена с руками в крови.

В итоге Лам покинула зал заседаний, а на интернет-сайте законодательного собрания появилось записанное ею видеообращение. В своей речи Лам подтвердила приверженность принципу "одна страна - две системы", а также коснулась жилищных и инфраструктурных проблем.

В Гонконге уже почти полгода не прекращаются протестные акции, вызванные законопроектом об экстрадиции. Работа над проектом закона была приостановлена и он будет отозван, однако массовые выступления продолжаются.

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