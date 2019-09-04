Власти Гонконга отзывают законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила о полном и безоговорочном отзыве законопроекта об экстрадиции, вызвавшего массовые протесты в городе.

По сообщению агентства Рейтер, о формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам уже объявляла на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Ранее Лам заявляла о приостановлении продвижения законопроекта, называя его "мертвым", что не удовлетворило демонстрантов, требующих проведения технической процедуры для отзыва документа из Законодательного совета, куда он вносился на повестку в июне.

Отзыв законопроекта об экстрадиции - главное требование протестующих. Они также требуют созвать независимую комиссию для расследования действий полиции, освободить задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать протесты как "массовые беспорядки", а также провести избирательную реформу для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Протесты, длящиеся три месяца, вспыхнули из-за законопроекта, направленного на выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие опасались, что с помощью этого документа власти смогут осуществлять политическое преследование диссидентов и несогласных с политикой режима.