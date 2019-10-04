Протесты в Гонконге: маски снять

На фоне протестов власти Гонконга вводят запрет на ношение масок во время демонстраций. Нововведение вступает в силу в субботу пятого октября. Распоряжение принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена. Манифестанты называют запрет "иррациональным и необоснованным". Однако власти считают иначе.

Кэрри Лам, глава местной администрация: "Цель этого предписания состоит в том, чтобы положить конец насилию и восстановить порядок. Я полагаю, сейчас с этим согласится большинство жителей Гонконга. Мера касается демонстрантов, которые провоцируют беспорядки и прибегают к насилию. Поэтому в нормативном акте содержатся исключения для тех, кто носит маску, не нарушая закон".

Речь идет о том, что тысячи людей, ежедневно надевают маски, чтобы защитить себя от инфекций. Демонстранты закрывают лицо, чтобы скрыть свою личность, опасаясь что их работодатели могут столкнуться с давлением со стороны властей. Наблюдатели задаются вопросом, как запрет будет осуществляться на практике.

Участники протестов настроены решительно: "Мы не откажемся от масок. Нам выбирать, носить их или нет. Сотрудники правоохранительных органов тоже надевают маски, когда выполняют свою работу".

В минувший вторник, в день 70-летней годовщины образования КНР, в Гонконге прошли массовые антиправительственные демонстрации, которые сопровождались ожесточенными столкновениями манифестантов со стражами порядка. Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.