НАТО призывает Турцию остановить наступление в Сирии

Протурецкие вооружённые отряды продвигаются вглубь территорий на севере Сирии, в то время как сирийская правительственная армия закрепляется в приграничном Манбидже в рамках соглашения с курдскими формированиями. Здесь появились сирийские и российские флаги. В Минобороны России сообщают, что Дамаск взял под контроль авиабазу, электростанции и важные объекты инфраструктуры в районе, из которого ранее США вывели своих военных.

На этом фоне Великобритания и НАТО призвали Анкару прекратить военную операцию на севере Сирии. По итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь выразил обеспокоенность тем, какую угрозу обострение на севере Сирии несёт делу борьбы с ИГИЛ.

С призывами отказаться от операции, которую Анкара объясняет стремлением защитить свои границы от террористов, выступают и другие важные партнёры Турции.

При том, что мы считаем оправданным стремление обеспечить безопасность страны, мы считаем, что это наступление должно быть прекращено, потому что очевидно оно ведёт к страданиям большого числа людей и создаёт неопределённость для будущей борьбы с ИГИЛ. Ангела Меркель канцлер Германии

О начале военной операции Анкара объявила 9 октября. По данным ООН, из-за турецкого наступления беженцами стали более 160 тыс. человек, сообщается о гибели на севере Сирии десятков мирных жителей. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что Турция может быть привлечена к ответственности за военные преступления.

Анкара, в свою очередь, обвиняет курдские формирования в обстрелах турецких городов и в организации сотен терактов, которые с начала операции унесли жизни не менее 20 человек.