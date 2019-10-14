США выводят войска из Сирии

США в значительной степени вывели свои войска из Сирии. Военные будут передислоцированы и останутся в регионе. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. Он так же отметил, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске, а не Вашингтон. Вместе с тем Трамп объявил об окончании торговых переговоров с Анкарой и пригрозил ей крупными санкциями.

Ранее в понедельник границу с Сирией пересекла турецкая военная колонна с танками и дополнительной группой солдат. Турецкий лидер Тайип Эрдоган снова заявил, что Анкара не собирается прекращать военную операцию в Сирии: "С операцией "Источник мира" Турция сделала важный шаг, столь же значимый, как и мирная операция на Кипре 1974 года. Не обращая внимания на угрозы и давление, мы полны решимости довести нашу операцию до самого конца".

Турецкие военные начали наступление на город Манбидж, который является одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии, подконтрольных курдским формированиям "Силы народной самообороны". Позднее появилась информация о том, что в город вошли первые подразделения правительственной армии Сирии, которые будут противостоять турецким военным совестно с отрядами СНС. Текущей в Сирии ситуацией обеспокоены в Иране.

Хасан Роухани, президент Ирана: "Мы уповаем на то, что турецкое правительство не будет продолжать то, что оно делает в настоящий момент, и проявит мудрость, исходя из интересов региона. Мы надеемся увидеть конец этой операции со стороны Анкары".

Тем временем Минобороны РФ опровергло информацию об отсутствии у России возражений против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани - Турция не обсуждала это с российской стороной.

Из-за военной эскалации на северо-востоке Сирии около 200 тысяч человек покинули свои дома. Почти 1,5 миллиона местных жителей нуждаются в медицинской помощи.