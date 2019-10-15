США ввели санкции против Турции

США ввели санкции против, как было сказано в указе, подписанном Трампом, лиц, которые "препятствуют прекращению боевых действий на севере Сирии", где в течение последней недели Анкара продолжает военную кампанию против курдских вооруженных формирований.

На основании документа соответствующие американские ведомства наложили ограничительные меры в отношении минобороны и минэнерго Турции.

Кроме того, повышены тарифы на импортируемые турецкие товары, в том числе и сталь, приостановлены переговоры о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил прессе: "Соединенные Штаты требуют от Турции отвода войск и немедленного прекращения огня. Мы призываем незамедлительно начать переговоры с курдскими вооруженными формированиями с целью положить конец военному насилию".

Как заявила глава европейской дипломатии, ЕС обеспокоен собственной безопасностью, поскольку именно на севере Сирии находятся лагеря, в которых содержатся боевики ИГИЛ, их там порядка 12 тысяч человек, 2 000 из них - европейские граждане.

Вот что сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на встрече глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза, состоявшейся в Люксембурге: "Мы полагаем, что одним из следствий этого военного конфликта может стать перегруппировка боевиков ИГИЛ, это нас очень тревожит, поскольку представляет угрозу безопасности Европейского союза в целом".

Как сообщает ТАСС, страны-члены ЕС не ввели оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, но договорились координировать политику относительно поставок оружия Анкаре.