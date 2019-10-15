Партия власти потеряла Сенат

В Польше партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижней палате законодательного собрания ), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате). За правящую партию проголосовали 43,59% избирателей.

Представители "Права и справедливости" займут 235 кресел в 460-местном Сейме с возможностью продолжать самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции.

В Сейм Польши нового созыва прошли еще четыре политических объединения: так, крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция"получила 134 мандата.

Впервые за последние четыре года оппозиция контролирует Сенат, получив 52 места из 100. Сенат утверждает принятые Сеймом законы, может отправлять их на доработку и вносить поправки в законы, предложенные нижней палатой, которая в свою очередь может их отклонить большинством голосов. Сенаторы также могут самостоятельно выступать с законодательными инициативами. Теперь партии власти придется договариваться как минимум с двумя сенаторами, которые не входят в команду Качиньского.

Явка на выбора составила рекордные для Польши 61,74%.

Кандидатом на пост премьер-министра становится представитель партии, набравшей на выборах большинство голосов. Кандидатом от правящей партии будет действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий.