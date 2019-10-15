Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

Facebook от проекта Libra не откажется

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Facebook от проекта Libra не откажется
Авторское право
Reuters/Dado Ruvić
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Facebook не намерен отказываться от своего криптовалютного проекта Libra, несмотря на то, что его лишили своей поддержки влиятельные партнёры. Так, проект уже покинули Visa, MasterCard, Stripe, eBay, Mercado Pago, PayPal и Booking Holdings, которые собирались вложить по 10 млн долларов.

Тем не менее первое официальное собрание Ассоциации криптовалютного проекта Facebook состоялось в понедельник в Женеве. На нём были подписано уставное соглашение и утверждён состав совета директоров из 5 человек. В Facebook сообщили, что взамен ушедших в Ассоциацию Libra готовы войти 1500 других членов, 180 из них соответствуют требуемым критериям.

Криптовалюта Libra была представлена в июне. Она будет относиться к категории "стейблкойн" - криптовалют, обеспеченных национальными валютами и активами.

Компания Facebook планирует выпустить Libra в 2020 году.