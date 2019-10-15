Facebook от проекта Libra не откажется

Facebook не намерен отказываться от своего криптовалютного проекта Libra, несмотря на то, что его лишили своей поддержки влиятельные партнёры. Так, проект уже покинули Visa, MasterCard, Stripe, eBay, Mercado Pago, PayPal и Booking Holdings, которые собирались вложить по 10 млн долларов.

Тем не менее первое официальное собрание Ассоциации криптовалютного проекта Facebook состоялось в понедельник в Женеве. На нём были подписано уставное соглашение и утверждён состав совета директоров из 5 человек. В Facebook сообщили, что взамен ушедших в Ассоциацию Libra готовы войти 1500 других членов, 180 из них соответствуют требуемым критериям.

Криптовалюта Libra была представлена в июне. Она будет относиться к категории "стейблкойн" - криптовалют, обеспеченных национальными валютами и активами.

Компания Facebook планирует выпустить Libra в 2020 году.