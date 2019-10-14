Сирия: позиционная дипломатия

Военная операция Турции в Сирии грозит дестабилизацией ситуации во всем регионе. Такое мнение на парламентской сессии НАТО высказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Ранее он отверг призывы приостановить членство Турции. Столтенберг призывает Анкару координировать свои действия с союзниками. Самое важное, по его словам, не дать сбежать из мест заключения предполагаемым боевикам-исламистам.

Турция важна для НАТО. Это проявлялось в разных сферах и не в последнюю очередь с борьбе с ИГИЛ. Мы участвовали как союзники по НАТО в международной коалиции, все мы использовали инфраструктуру в Турции, базы в Турции для наших операций, чтобы победить ИГИЛ. И именно поэтому я обеспокоен происходящим, потому что есть угроза подорвать единство, которое необходимо нам для борьбы с ИГИЛ. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Ситуацию в Сирии называли одной из главных тем визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию. В Кремле заверили, что не рассматривают возможность вовлечения России в военный конфликт с Турцией после того, как сирийская правительственная армия и курдские формирования договорились вместе противостоять турецкому наступлению на севере страны.