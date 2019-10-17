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США

США убеждают Турцию прекратить огонь на севере Сирии

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 Мария Горковская 
США убеждают Турцию прекратить огонь на севере Сирии
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رويترز
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Экстренные переговоры США и Турции по ситуации в Сирии. В Анкаре глава Госдепа Майк Помпео и американский вице-президент Майкл Пенс попробуют при личной встрече убедить турецкого лидера прекратить огонь на севере Арабской республики.

9 октября, в день начала военной операции, Реджеп Тайип Эрдоган также получил письмо от самого главы Белого дома, в котором тот призывал его "не валять дурака", дабы не остаться в истории человечества "дьяволом". Эрдоган не послушал. США ввели санкции против Министерства энергетики, Минобороны и нескольких членов высшего руководства Турции. Также администрация повысила экспортные пошлины на турецкую сталь.

Тем временем, по данным гуманитарных организаций, из-за непрекращающихся боев в рамках операции под названием "источник мира" число перемещенных лиц стремительно растет. Свои дома покинули уже 300 тысяч человек.

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